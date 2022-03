Liss Pereira envía profundo mensaje sobre el significado de la belleza

La comediante y actriz Liss Pereira compartió con sus seguidores un mensaje sobre cómo se veía hace algunos años y cómo ha logrado cambiar, en su mente, lo que significa la belleza.

Al inicio de su mensaje, Liss explica que hace tiempo ella sólo vestía de negro porque era el único color que no la hacía ver ‘gorda’ y que, antiguamente, para ella ser ‘gorda’ era sinónimo de ser ‘fea’.

“Durante muchos años me vestí casi siempre de negro, porque me sentía “gorda” y la versión de antes de la que Gorda era equivalente a “fea”, siempre me sentía más cómoda vistiéndome de negro y por nada del mundo usaba colores y muchísimo menos de blanco” explicó la artista en la descripción del post.