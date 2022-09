Laura Tobón hizo tierna comparación de su hijo con una caricatura

La bella presentadora Laura Tobón da bastante de qué hablar con su bello primogénito Lucca, quien enamora constantemente las redes sociales con sus hermosos ojos, con la ternura y con las ocurrencias que constantemente comparte la también modelo sobre él.

Como muestra de ello, estuvo la más reciente imagen que compartió la mujer en su historia de Instagram, donde comparó a su pequeño, con el protagonista de la famosa película animada: "Un Jefe en Pañales".

Para demostrarlo, quiso mostrar una fotografía de su pequeño boca abajo, donde se veía bastante similar al mencionado personaje animado infantil. "No me digan que no tiene su parecido", fueron las palabras con las que Laura, mostró el parecido.

Laura Tobón emocionada por el parecido de Lucca con personajes

Tras esto, la mujer aprovechó una historia después para referirse al parecido que encuentra en su pequeño y varios personajes animado infantiles.

"No saben la risa y la ternura que me da encontrarle esos parecidos a Lucca con alguna caricatura o bueno con Bobs Baby, el papá, es muy tierno", añadió la mujer.

Recordemos que estas similitudes las encontraron antes los internautas, cuando dijeron que el bebé lucóa muy parecido al famoso Frailejón Ernesto Pérez, un personaje animado que se hizo viral a través de las redes sociales hace un par de meses en Colombia, gracias a su pegajosa canción, enfocada a un público infantil, que invita a la preservación de los frailejones de nuestro país.

Otro de los comentarios estuvo relacionado a dos personajes de dos películas diferentes de Disney: El bebé de ‘Los Increíbles’ y el protagonista de ‘Un jefe en pañales’.