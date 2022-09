Yeferson Cossio hizo un amigo en Japón y así lo registró

Hace varios días el influenciador Yeferson Cossio anunció su ida del país, y aunque no dio razones concretas, sí dejó claro que una de ellas era ara ver si en este lado del mundo podía encontrar lo que tanto estaba buscando.

Y es que desde hace un tiempo muchas de sus situaciones personales, laborales, etc, vinieron decayendo por diferentes razones, y una de ellas era que él no se sentía del todo bien emocionarme por lo que decidió, si bien no dejar ninguno de sus proyectos, sí buscar la manera de resolver su situación, empezar de cero en otro lugar y conseguir esa estabilidad que necesitaba.

Y es que según él mismo Yeferson Cossio, “no estoy bien”, fueron las palabras que usó para hacerle saber a sus miles de seguidores que necesitaba salir del sitio en el que estaba y buscar de nuevo, ese motivo para ser mejor que antes, no el mismo.

Es por eso que decidió que Japón sería su destino favorito y el que elegiría para pesar mejor las cosas. Hacer mejores acciones, empezar de cero y conseguir eso que le hace fala para volver a ser el de antes o mucho mejor.

Empezando de cero

Estando allá ha dejado ver varios momentos y situaciones que ha vivido, pero hay diferentes variantes que le han impedido disfrutar del todo, primero, que no es tan sociable y no sabe cómo pedirles a personas que le hagan fotos en lugares o momentos muy especiales para él.

También, le ha tocado pasear y conocer la mayoría de los sitios solo, ya que no tiene amigos y mucho menos conoce a gente en este lado del mundo, por lo que la mayoría de las cosas lo hace solo. Pero esto fue hasta ayer.

Y es que Yeferson Cossio, decidió mostrar al nuevo amigo que hizo. Al joven lo conoció en un café y se hicieron amigo, además él tiene familia colombiana, por lo que al parecer le entiende un poco el español y eso lo hizo muy feliz. Tanto que no dudó en dejarlo en sus redes sociales y resaltar la amabilidad de las personas de este país y lo feliz que estaba de ya no estar solo y además compartir en un idioma que podían entenderlo.

Pero en los videos también se puede ver a Yeferson Cossio muy preocupado y en tono de chiste dice que, si aparece sin un riñón, y señala al joven que se convirtió en su primer amigo en japón. Y más allá de eso, saberse acompañado lo hace plenamente feliz, más estando tan lejos de su casa, su país, su familia.