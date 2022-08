¿Emprendimiento? Mujer se gana millonada al mes por sacar piojos

Eliana Ortega, es la protagonista de esta curiosa historia de cómo una necesidad tras emigrar de su país natal, hizo que lograra convertirse en una mujer que ahora gana millones a diario con su negocio propio.

En una entrevista exclusiva para el canal de YouTube de "Resilentos" la mujer de origen ecuatoriano contó la historia de cómo llegó a trabajar sacando piojos y cómo logró emprender en este negocio en un país en el que no hablaba su idioma natal.

La mujer cuenta que al llegar al país americano tuvo que trabajar en infinidad de labores para poder subsistir pues al estar de forma ilegal le pagaban menos del mínimo, sin embargo, tras preguntar y buscar nuevas oportunidades laborales llegó una propuesta que le cambiaría la vida.

Tras buscar y buscar trabajos por todo lado, llegué donde una señora que me dijo que si me le medía a todo, y yo sin saber que era le dije que sí me interesaba, cuando me dijo que tenía que matar piojos. Y cuando me lo propuso me pareció raro, pero sin importar me arriesgué porque me iban a pagar 25 dólares la hora.