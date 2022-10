La Liendra preocupó al revelar que no está pasando por su mejor momento

El nombre del creador de contenido La Liendra sigue adueñándose de los titulares nacionales por los cambios físicos que prometió, por los nuevos proyectos que está emprendiendo en su carrera digital y por su amorosa relación con la bella empresaria e influencer Dani Duke.

Por si fuera poco, en la jornada de este lunes 03 de octubre, dio inicio a un nuevo proyecto de su contenido en redes, incursionado en la plataforma de transmisión "Twich" donde en su primera conexión tuvo gran éxito al acumular a miles de seguidores. Allí, prometió tener diferentes invitados, que tendrá en cuenta, a petición de sus seguidores.

Tras la buena nueva para su carrera en redes, el cafetero se mostró muy emocionado y hasta emotivo, revelando detalles personales de los que pocos estaban enterados y, es que al parecer, no está pasando por el momento a nivel personal o familiar, ya que según sus palabras, está carcando un peso mucho más fuerte del que podría soportar. Sin embargo, fiel a su estilo, prometió darlo todo para ganar esta batalla.

"Me siento muy orgulloso y feliz de mí mismo, nadie sabe por lo que estoy pasando y las batallas que peleo pero no paro, tengo mucho más que dar y lo sé...no importa si ahora tengo más peso del que puedo levantar, pero sé que lo lograré", expresó Mauricio en un extenso mensaje en redes.

Aunque los altibajos emocionales que vive son un misterio para la opinión pública, el también empresario quiso aprovechar su éxito en Twich no solo para revelar el conflicto, sino para agradecerle a su compañera sentimental, equipo de trabajo y desde luego a los internautas por el enorme apoyo que siempre le dan, pese a los tropiezos que el ha podido tener a lo largo de sus años siendo reconocido.

Gracias a mi novia, a mi equipo de trabajo por todo y a ustedes por estar ahí, no me importan los "likes" ni las vistas, sino es por mí al rededor no sería quien soy, cometo errores claro, pero pongo el pecho y los acepto.