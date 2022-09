La curiosa teoría de La Liendra sobre las zapatillas Jordan II edición J Balvin

El influenciador La Liendra siempre se ha mostrado como un amante y fanático de las zapatillas, especialmente de las más costosas y exclusivas, pues, en varias ocasiones el cafetero ha mostrado algunos de los que posee en su colección que sus valores superan los tres y cuatro millones de pesos.

Recientemente el reconocido artista J Balvin lanzó una nueva colección de zapatillas en colaboración con la marca americana Nike, en la que plasmó su estilo y sello a través de una de las siluetas de la marca más famosas y apetecidas alrededor del mundo.

El 15 de septiembre salió a la venta las zapatillas de Nike Jordan II x J Balvin, las cuales en su preventa se agotaron en menos de 24 horas en todo el mundo, siendo uno de los lanzamientos más exitosos de la marca en colaboración con un artista latino.

El antioqueño había lanzado su primera colaboración junto a la empresa deportiva en noviembre de 2020, cuando lanzó unas zapatillas bajo la famosa silueta "Air Jordan", tras el éxito mundial de su álbum "Colores".

La Liendra decidió dar su opinión y comparativa de estos primeros tenis del artista vs la nueva colección lanzada hace unos días y que el influenciador ya tiene en sus manos.

Mauricio, empezó a dar su opinión desde la caja en la que viene el par de zapatillas hasta los accesorios que contiene la misma, por eso expresó que la caja que tenían los zapatos de colección no era diferente a las que él conocía de otros zapatos de la misma marca a exepción de los colores en el logo, sin embargo, lo que primero le llama la tención es que el nombre del artista no está.

La caja no me parece diferente, es igual que la de cualquier caja de zapato Nike, lo otro es que en ningún lado dice el nombre de J Balvin.

Sin embargo, Mauricio destaca que los accesorios que traen las zapatillas son interesantes, pues deján personalizarlas, los objetos que trae son tres pares de cordones de diferente color y una especie de pines o parches intercambiables.

Sin embargo, tras mostrar los zapatos en detalle, La Liendra expresa que fue una colección que no le gustó, mencionando que era "muy colorida" y que llamaban mucho la atención, agregando que creía que era una colección para niños.

Para mi gusto son muy coloridos, son unos tenis que me encantarían vérselos a otra persona, pero que yo sé que no son mi personalidad, pero me gusta teneros en mi armario. Siento que esta colección va diseñada especialmente para los niños, de 1 a 10 le doy un 6 a estos tenis, son unos tenis que usted se pone y desde lejos llaman la atención.