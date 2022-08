Margarita Muñoz fue blanco de elogios con despampanante fotografía

La actriz Margarita Muñoz es considerada como uno de los rostros más bellos de la televisión colombiana, llegando a estar dentro de las listas de importantes cadenas de televisión estadounidenses y revistas colombianas como una de las actrices más bellas de Latinoamérica.

Precisamente nuestra divertida y novedosa producción Dejémonos de Vargas ha permitido a miles de colombianos volver a disfrutar del talento y belleza de la huilense, quien a su vez ha logrado sorprender y encantar a millones de televidentes con su papel de Valentina Restrepo, un personaje que ha mostrado una nueva faceta de la actriz al representar a una mamá moderna, empoderada y audaz.

Asimismo, la recordada "Pilarica" de "Los Reyes" también sorprende constantemente en redes sociales con sus atractivas fotografías e inspiradores mensajes que las acompañan.

Recientemente, la actriz sorprendió a sus más de 1,2 millones de seguidores con una fotografía en la que mostró toda su belleza y sensualidad frente al lente de la cámara.

La foto de Margarita Muñoz que se robó cientos elogios y suspiros

La publicación en menos de 6 horas logró más de 14.304 interacciones y por supuesto los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, en donde resaltaron la belleza de la actriz de Dejémonos de Vargas con profundos y creativos mensajes.

"Dios hizo a la mujer y contigo la perfeccionó; waoooo que hermosa eres; hermosa, la más preciosa; eres perfecta, como siempre te lo he dicho la más mamasita de todas; eres lo máximo, que linda margara; lo máximo te ves diva; diosa; eres de otro planeta; qué mujer tan hermosa y perfecta; impresionante; bellísima; me encantas; eres súper bonita Maragara; que presiosura; eres una cosa de locos; ería exagerado decir que..no necesito de mis ojos para ver tu belleza,pero al no decirlo..callaría una verdad; eres inspiración". Fueron algunos de los comentarios destacados.

Recuerda que, Dejémonos de Vargas cambió de horario, y ahora la puedes ver en familia los fines de semana, los sábados después de Duro Contra el Mundo y los domingos a las 8:00 p.m.

