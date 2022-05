"A este mundo no vinimos a estar lindos": Kika Nieto sorprendió con su reflexión

La creadora de contenido bogotana, Erika Nieto Marquez, mejor conocida en internet como Kika Nieto, es una youtuber muy conocida, por ser una de las más populares del país, con casi de 8 millones de suscriptores en Youtube y por acumular una comunidad por encima de los 4,2 millones de seguidores en Instagram.

Esto ha sido gracias a los contenidos que ha transformado durante años y por la interacción constante que mantiene con su comunidad digital, a quienes incluso dedica reflexivos mensajes diarios, con los que intenta motivarlos a salir de malos episodios y empoderarse en la vida.

Como muestra de ello, estuvieron sus más recientes "mensajes de del día", especialmente el de este martes, con el que dividió postura, ya que se atrevió a hablar del aspecto físico, asegurando que eso no es lo más importante.

A este mundo no vinimos a estar lindos, a este mundo vinimos fue a vivir, vive lo que tengas que vivir, equivócate las veces que te tengas que equivocar, no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo, así que levanta ese jopo y que tengas un hermoso y ascendoso día

Este mensaje, aunque generó empatía y recarga para muchos, también fue del desagrado de otros, que consideran que tras varios proceimientos estéticos, esas palabras no suenas muy genuinas.

"Por lo general quien da esos consejos ya ha acudido a cirujanos!!! No está mal, pero como decir que eso no importa y hacerlo a la vez?", "En ese caso no te hubieras operado, no te hubieras arreglado los dientes y no te hubieras hecho tantas cosas , sonaría mejor decir que a este mundo no vinimos a complacer a nadie solo a nosotros mismos y menos a sentirnos menos que el otro" y "Tus consejos me encantan mucho, me ayudan a ser mejor cada día", fueron algunos de los comentarios.

Kika Nieto se robó elogios con su mensaje del día

Tras una nueva jornada, la bogotana compartió un nuevo consejo con el que invitaba a sus millones de seguidores a levantarse más fuerte, siempre que tuvieran un tropiezo: "ni se te ocurra echarte a perder por eso que te está pasando, ¿te estás sintiendo mal? okey, yo entiendo, permítete sentir, si necesitas llorar, que haya un espacio para llorar, si necesitas parar, ¡para! si quieres un espacio y alejarte, ¡apartate! pero no te me amañes, no te me vayas a acomodar ahí, porque el verdadero juego comienza ahí y ahora, ¿qué vas a hacer tú para convertir eso que te está pasando?".

