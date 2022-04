Kika Nieto revela la reacción de su esposo al verla con cautivadores outfits

La influenciadora Kika Nieto reveló un nuevo video en su canal de YouTube luego de haberlo recuperado tras haber sido hackeada hace algunos días.

En la grabación su esposo Santiago Maye reacciona a diferentes looks de ella al modelar varios outfits “extraños” de playa.

“Bienvenidos a otro episodio de MI ESPOSO REACCIONA A: en este caso, a los BIKINIS Y VESTIDOS DE BAÑO más extraños y exóticos de internet. jaja la verdad yo los ame, así bien locuciones, los amé casi todos y me los pondría para ir a la playa casi todos, pero NO TODOS.

Espero que te guste, y me regales une micho like y si se te ocurre algo, déjame en los comentarios que otras cosas quieres que me pruebe para que mi esposo reaccione...”, escribió la joven en la descripción de la publicación.