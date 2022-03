J Balvin enamoró a miles de fans con fotos inéditas de su infancia

El intérprete del género urbano José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin, cautivó a sus fanáticos en la red social de Instagram donde tiene 51.6 millones de seguidores con una serie fotográfica de algunos momentos que han marcado su vida.

Te puede interesar: J Balvin conmueve con regalos a su mamá en el hospital por su cumpleaños

“La vida va pasando y los sueños se van cumpliendo. La historia de un Niño Soñador. JOSE”, fue la descripción que usó el artista paisa para postear las emotivas imágenes con las que se llevó los aplausos.

El enternecedor carrusel logró más de 380 mil reacciones en pocas horas. Más de 1.600 fans enviaron bonitas palabras para el cantante y manifestaron su amor por la canción ‘Niño soñador’.

“Niño soñador me hizo reflexionar, el dinero no es lo todo en la vida si falta salud, sin salud uno no puede hacer nada y ese es el detalle más grande y valioso de la vida José. Estaré eternamente agradecida contigo por todo, uno no deja de aprender cosas nuevas en la vida! Paz en el mundo”, se lee en uno de los mensajes que han dejado en la caja de comentarios.

Otros de los elogios que ha recibido el cantante en la red social son: “The power of dreams of a kid”, “divino siempre pura alegría y sueños”, “te amamos niño soñador”, “gracias por enseñar a soñar”, “esto es lo que se llama un símbolo de grandeza, eres grande para ti y para la sociedad”.

Recordemos que el artista está atravesando un difícil momento familiar por cuenta del estado de salud de su mamá, quien se encuentra hospitalizada a causa del covid 19.

Hace pocos días, Alba Balvin cumplió años y su hijo la homenajeó con amorosas palabras de agradecimiento para la mujer que más ama y por quien estaría dispuesto a dar la vida.

“Gracias por enseñarme que TODO es posible, que hay que guardar silencio en momentos de exaltación y adversidad, gracias por tú resiliencia, porque a pesar de que toda tu vida has tenido que batallar contra una enfermedad, siempre tienes una sonrisa , siempre hay un chiste, siempre hay algo positivo para decir. Tengo que decir que me impactó cuando regresaste de ese momento donde no estabas consciente durante varios días en la clínica y lo único que me pediste fue ayudar a las personas que estaban a tu alrededor y que no tenían como pagar un medicamento difícil de conseguir para atacar el Covid… eso evidencia tu grandeza y que a pesar de los momentos oscuros, siempre estás en servicio al prójimo”.

No dejes de leer: Mamá de J Balvin cumpleaños y estas fueron las sentidas palabras del cantante

Mira también: J Balvin agradece oraciones por su mamá y envía un mensaje de paz

Te recomendamos: J Balvin se mostró en camilla en el hospital y contó qué le pasó