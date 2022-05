Hija de Andrea Jaramillo enemoró con risueña foto en redes

Hace pocos meses la presentadora Andrea Jaramillo trajo al mundo a su primera hija, Cayetana. Y desde entonces muchos han querido saber a quién se parece, cómo es, y más detalles de la niña.

Pero sus padres se tomaron su tiempo, para mostrarla y disfrutarla desde la intimidad de la familia, pero qué mejor día para enseñar su rostro que en los carnavales de Barranquilla, donde la pequeña posó junto a sus padres con todos los disfraces de la familia y hasta hizo que su mamá desempolvara uno de sus trajes más preciados para aparecer junto a ella y llevarse todos los halagos.

Desde entonces la pequeña siempre aparece en las historias de sus padres, y su mamá, Andrea Jaramillo sobre todo la deja ver un poco más y comparte esos momentos que pasan juntas y en familia.

Es por eso que la más reciente publicación en la cuenta de Instagram de la periodista dejó derretidos de amor a los miles de seguidores en sus redes sociales. Y no es para menos, pues aparece solita, siendo ella protagonista de la imagen, Cayetana con un traje muy colorido en tonos rojo y azul, con los que deslumbró, pero no fue su look lo principal, sino su risueña sonrisa la que se llevó cada uno de los mensajes llenos de amor y de admiración por ella.

Cayetana apareció en cuerpo completo, y eso permitió además que muchos dijeran que se parece mucho a su mamá, mientras que otros aseguraron que es igual a su padre. Lo cierto es que hubo comentarios de todo estilo, hasta quienes dicen que sin duda es una gran combinación de amor entre los dos.

“Es hermosa”, “toda una muñeca”, “que niña más bella”, “sin duda es pura mamá”, “salió al papá”, “es muy hermosa y divina”, “una coqueta que sonríe mucho”, “una niña plena y feliz”, fueron parte de los mensajes de amor que recibió la niña en la publicación de su mamá, donde se robó todas las miradas y donde su mamá también agradeció tanto amor de sus seguidores.

Tiempos perfectos

Andrea Jaramillo está disfrutando plenamente de esta etapa de su vida, donde se convirtió en madre por primera vez, fruto de su amor, con su esposo, y quien está igual de feliz y dichoso con la nueva integrante de la familia. Pero, además, en su familia, Cayetana es el centro de atención, pues todos tienen que ver con ella y están felices de tenerla en la familia, tanto que no hay celebración y reunión donde la pequeña no esté disfrutando.

Su mamá, Andrea Jaramillo y su esposo no han dado detalles del parto, del proceso ni de tantos momentos vividos, pero lo que sí se sabe es que todos en la familia están disfrutando este proceso de tener un nuevo ser en la casa, y además compartir con ella de grandes momentos.

Vale la pena destacar que, junto a Andrea Jaramillo, otras mujeres de la televisión también han dado el paso de la maternidad, como Laura Tobón, Natalia Reyes, Juana Valentina, Evaluna, Greeicy y más, quienes han mostrado su proceso y han dejado ver esta nueva etapa en redes sociales junto a sus hijos.

