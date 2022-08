Georgina declaró su amor por Cristiano y presumió el tatuaje que se hizo por él

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo componen una de las parejas más mediáticas del momento. El futbolista y la empresaria han afianzado una gran unión y hoy en día son ejemplo para todos.

El vínculo entre CR7 y Georgina ha sido tan fuerte que su familia se ha ido agrandando con la llegada al mundo de grandes bendiciones.

Pese a la dura pérdida que la pareja sufrió recientemente por cuenta del fallecimiento de uno de los mellizos que venía en camino, la pareja sigue unida y más fuerte que nunca para afrontar el día a día.

Así lo dejó claro la modelo de origen argentino en una publicación que hizo en sus redes sociales y en la que expresó todo su amor por la figura del Manchester United.

Enamorada de Cristiano Ronaldo

Se trata de una fotografía en la que Georgina toma con sus manos a su hija menor, Bella Esmeralda, mientras exhibe un tatuaje que se hizo en honor a su pareja.

En el brazo izquierdo de la mujer se aprecia una descripción con las letras G, por Georgina, y la C, por Cristiano; en medio hay un corazón. Junto a la postal, la modelo escribió: “En la piel, alma y corazón”.

Los seguidores de la española reaccionaron con cariño a la publicación y aprovecharon para enviarle mensajes de respaldo, aprecio y apoyo, teniendo en cuenta que sigue vivo el recuerdo de la muerte de uno de los mellizos, confirmada en abril pasado.

Tatuaje para el recuerdo

Además de inmortalizar su amor por Cristiano a través de este tatuaje, Georgina también aprovechó para dedicarle otro a su hijo fallecido. Recientemente, la empresaria compartió varias instantáneas en las que se aprecia a un hombre haciéndole una figura en el brazo izquierdo.

Hasta ahora, la mujer no ha mostrado el resultado de dicho tatuaje, lo que sí es claro es que irá en honor al pequeño que pereció en el proceso de dar a luz.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, muy probablemente, el tatuaje no será extravagante o muy notorio, pues es de destacar que la pareja de la mujer no es amante de este tipo retratos en la piel y por ende no lleva ninguno consigo.

Frente a ello, en una entrevista de hace algunos años, CR7 afirmó que no se hacía tatuajes porque prefería donar sangre con mucha frecuencia.

Con la llegada al mundo de Bella Esmeralda, la familia de Ronaldo y Georgina se creció; ya son cinco los hijos de la pareja, dos de ellos en común; Alana Martina y la menor de la familia. A ellos se suman Cristiano Junior, Mateo y Eva, los dos últimos concebidos por vientre de alquiler.