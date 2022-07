Las fotos de Karol G tomando el sol que en minutos superaron el millón de likes

La cantante Karol G dejó enamorados a millones de sus fanáticos luego de mostrarse muy atractiva tomando el sol.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 54 millones de seguidores, la artista compartió un carrusel con varias fotografías en traje de baño.

Karol G reitera su mensaje de amor propio con atractivas fotos

Luciendo un enterizo de color plateado y unas gafas del mismo tono, ofreció sus mejores poses, dejando al descubierto sus voluptuosas curvas.

Asimismo, se dejó ver muy natural, tal cual como ha querido mostrarse con sus admiradores, enseñando sin tapujos ni miedos su celulitis, reiterando su mensaje de amor propio, que tanto ha inculcado en quienes la siguen.

Disfrutando del sol y con un increíble paisaje de fondo, la cantante hizo una petición a sus seguidores sobre el texto que describía dichas imágenes, pues confesó que no le ocurrió qué poner.

“Que si ustedes le quieren poner el caption que yo no sabía que poner pues”, agregó.

Tras su revelación, logró más de un millón de “me gusta” y más de 18 mil comentarios con pocos minutos de compartida, provocando que con cada cosa que publica causa revuelo entre sus sus seguidores.

Allí sus fanáticos no pararon de elogiarla por su belleza, naturalidad y sencillez.

“La más más más"; "OMG", "tú no eres bebesita, tú eres bebesota", "bastaa a esta mujer se le rezaaa", "preciosa", "la mujer con la que me caso", "linda", "mamacita", "me fascina", "que yo la amo", "diosa", "no neesita caption", "ufff", "reina", “belleza de mujer”, “belleza natural”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, la artista acaba de terminar su gira “Bichota Tour” por toda América Latina y se prepara para una gran presentación en un importante festival en Europa y después comenzar su gira “Strip LoVe Tour”, por todo Estados Unidos.

Además, de seguir disfrutando del éxito que ha sido su canción “Provenza”, que ha logrado posicionarse en los primeros lugares en diferentes listados de música y que ya superó los 260 millones de reproducciones en YouTube, con cuyo tema resaltó la belleza de diversas mujeres y reiteró su mensaje de que todos somos iguales.

Asimismo, se encuentra trabajando en lo que será su siguiente álbum, del que Provenza sería el primer sencillo de este, luego de la gran acogida que tuvo con su más reciente disco KG0516.

