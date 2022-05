Ferrari no le venderá más carros a Justin Bieber

¿Cuánto cuesta un Ferrari? Esta es una pregunta que quizás nunca se hará Justin Bieber, pues su exitosa carrera le ha dado para comprarse algo sin pensar en su precio, como es el caso de sus carros, pues para nadie es un secreto que él cuenta con una extensa colección, y uno de ellos es su Ferrari F458, al cual le cambió el color y esto le trajo problemas.

Si hay una marca automotriz en el mundo que cuida su imagen es Ferrari, y es que ellos se han encargado de que los colores de sus lujosos automóviles sean lo más originales posibles, es por eso que mucha gente habla del famoso “rojo Ferrari”, o en muchos casos el azul, ese mismo azul que nadie sabe que junto al amarillo son los colores originales de estos.

La polémica nace porque la marca italiana decidió no venderle más carros al cantante, y todo esto después de que el joven decidiera pintar su carro de azul neón, situación que no le gustó mucho a la prestigiosa marca, pues para ellos esto es no seguir con los estándares que ellos tienen para sus carros.

¿Basta con esto para entrar a la lista negra de Ferrari? No. Esa es la respuesta; lo que pasa es que el canadiense no solo ha faltado al código de la marca en este sentido, pues en el mismo libro de comportamiento hacia el auto, Bieber ha fallado en cosas como: como descuidar el automóvil, cambiar su color original, entre otras cosas que no han sido bien vista por los de Maranello (ciudad donde los producen).

Y es que esta no fue la primera vez que el cantante realizó cambios a uno de estos autos, pues cuando tenía 16 compró un modelo F430, y decidió hacer lo mismo que esta oportunidad, cambiándole el color original a uno negro mate. Pero esto no fue todo, un año después compró otro, mismo que terminó subastando, incurriendo así en otra de las condiciones que no se pueden incumplir a la hora de hacerse con uno de estos autos.

Quizás comprar o no un Ferrari para Justin no será un problema, pues su billetera le dará para escoger otra lujosa marca, lo que sí está claro es que si le dan ganas de tener otro de estos personalizados vehículos no lo podrá hacer de forma directa con ellos. ¿Apelará esta situación?