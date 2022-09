Hace tan solo unos días que los nombres de Andrea Valdiri y Lowe León se hicieron tendencia, tras conocerse que el nuevo fallo de un juez de la República habría exigido una prueba de ADN para la pequeña Adhara, la hija menor de la barranquillera y el fruto de su amor con el cantante.

Recordemos que desde los primeros meses de gestación la relación de los socialities llegó a su fin y con ello, la relación padre e hija también pareció ser nula. Según Andrea, porque el cantante se desentendió de sus obligaciones como papá y según el cantante, porque la mujer le impidió a toda costa acercarse para ejercer su derecho.

Desde entonces, ha sido el esposo de Andrea: Felipe Saruma, quien ha hecho las veces de papá para la pequeña, quien expresa constantemente un profundo amor por el cucuteño, a quien además llama papá.

Vale aclarar que toda esta situación desató procesos legales por parte de la expareja. En comienzo, a favor de Andrea y ahora, a favor del cantante, quien podrá conocer de primera mano, si Adhara es hija suya o de Felipe, como en su momento varios han insinuado. Esto, mereció que Lowe compartiera el comunicado oficial para notificarlo y agradecer por conocer la verdad.

¡Lo logré! Por lo que tanto luché desde antes que nacieras. Para mí es una gran victoria. Situaciones inimaginables vividas. La teoría de hacer creer a las personas que me obligaron hacer algo que siempre perseguí incansablemente es tan falso como decir que el sol sale de noche. Infinitas gracias a Dios y a la justicia colombiana”, fueron las palabras exactas que compartió León en la red social.

Hermana de Andrea Valdiri le envió reflexivo mensaje a Lowe León

Tras estas declaraciones, la hermana de Andrea, Fayo Valdiri, compartió un reflexivo mensaje en sus redes personales, con el que no solo quiso hacer público el comunicado que emitió la defensa de su hermana, sino que quiso recordarle al cantante que no se puede celebrar a todo dar y anticipadamente, un fallo, donde una pequeña que ha considerado su hija está de por medio.

Antes de cantar "victorias" a "todo pulmón" analicemos los contextos y las personas que están implicadas. #Losniñosnotienenlaculpa, escribió la mujer en su historia, despertando posturas divididas entre lso internuatas.

"Celebrar que no ha estado con la pequeña que puede ser su hija, por más de un año, eso es muy bajo", "Ok, los niños no tienen la culpa.. entonces que le realicen la bendita prueba de ADN y listo se acaba tanto bochinche!", "Si tanto quieren proteger a la menor, deberían hacerle la prueba de ADN. Así se evita tanto problema y cosas que pueden pasarse a mayores. Dios mío lo que hace el orgullo" y "que triste donde salga positiva para ser hija de Lowe y que el se haya perdido de tanto tiempo con ella", fueron algunos de los comentarios.