Falleció la actriz estadounidense Anne Heche

La reconocida actriz estadounidense Anne Heche falleció en la tarde este 12 de agosto tras el grave accidente de tránsito sufrido el pasado 5 de agosto cuando al parecer bajo los efectos de alguna sustancia se estrelló contra una casa en Los Ángeles, California.

El choque fue tan fuerte que el carro se vio envuelto en llamas y la actriz tuvo que ser rescatada y sacada entre las latas del vehículo, pues fue tanta la magnitud del accidente que tuvieron que asistir más de 50 bomberos al lugar de los hechos.

Al parecer, algunas imágenes de cámaras de seguridad de zonas aledañas al accidente mostraron que la actriz se desplazaba en su vehículo a alta velocidad por la zona residencial estrellándose primero con un andén y posteriormente contra la casa.

Tras el accidente, según un portavoz oficial de la familia de la actriz le comentó al canal de comuncación estadounidense CNN que Anne había sufrido una herida anóxica cerebral severa, una lesión pulmonar significativa que requirió ventilación mecánica y tenía varias quemaduras en su cuerpo que requieren intervención quirúrgica.

La noticia fue confirmada por la mejor amiga de la actriz

En las últimas horas la familia no había dado buenas noticias, pues a través de un comunicado oficial habían expresado que eran pocas las posibilidades que habían de que la actriz sobreviviera, sin embargo, la habían mantenido con vida porque la actriz siempre expresó su intención de donar sus órganos, por eso, un portavoz cercano a la familia aseguró en su momento que esa era la única razón para mantenerla conectada.

Su elección siempre fue donar sus órganos y se la mantiene en un sistema de soporte vital para determinar si alguno de ellos es viable

Tras estas declaraciones, había surgido la hipótesis de que en las próximas horas la actriz sería declarada muerta, algo que hace unas horas tristemente se confirmó de la mano de su gran amiga Nancy Davis quien compartió una sentida publicación en redes sociales.

El cielo tiene un nuevo Ángel. Mi amiga cariñosa, amable, divertida, entrañable y hermosa @anneheche se fue al cielo. La extrañaré terriblemente y apreciaré todos los hermosos recuerdos que hemos compartido. Anne siempre fue la persona más amable y atenta que siempre sacó lo mejor de mí. Me apoyó mucho en todo lo que podía hacer para ayudar a @racetoerasems y siempre decía que sí cuando sabía que podía contribuir con algo con su tiempo, talento y genio creativo para ayudar a encontrar una cura para la EM. Mi corazón esta roto

Una actriz con gran trayectoria en el cine

Anne Heche saltó a la fama en la telenovela "Another World", donde interpretó el doble papel de las gemelas Vicky Hudson y Marley Love de 1987 a 1991, otras de las producciones en las que se destacò Heche son: "Donnie Brasco", "Wag the Dog" y "Six Days Seven Nights"; "Superman: Doomsday’, ‘Spread’ y ‘The Legend of Korra’, entre otras grandes producciones.

