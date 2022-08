Dejémonos de Vargas cambia de horario: estará en la noches del fin de semana

Ramón, Valentina, Agustín Julio, Camila y demás integrantes de la familia Vargas Restrepo llegan a las noches del fin de semana de Nuestra Tele. Serán sábados y domingos cargados con ocurrencias y momentos divertidos por cuenta de Dejémonos de Vargas, la producción que narra la particular historia de una familia colombiana que tendrá que pasar por varios incómodos sucesos.

La producción, que llegó al Canal RCN el 13 de julio de 2023 para formar parte de la parrilla de las noches de lunes a viernes, es protagonizada por Pity Camacho y Margarita Muñoz. Además, cuenta con la participación de Melissa Cabrera, Emmanuel Saldarriaga, Constanza Duque, Laura Flórez, Yaru Yamayusa, entre otros reconocidos talentos.

A partir de este fin de semana, 13, 14 y 15 de agosto, llega Dejémonos de Vargas a las 8:00 p.m., no solo para celebrar el puente festivo, sino también, para deleitarnos con capítulos dobles y desde el principio de la producción. ¿Cómo llegó Yennifer a Bogotá? ¿Por qué Camila no siguió en la academia de baile? ¿Por qué Ramón ya no trabaja en el periódico?

Todas estas inquietudes las podrás responder el fin de semana con el nuevo horario de Dejémonos de Vargas.

¿Quién llega en reemplazo de Dejémonos de Vargas?

La historia de amor de Sebastián y Gaviota de Café, con aroma de mujer, llegará en reemplazo de Dejémonos de Vargas. La producción creada por Fernando Gaitán y que paralizó a Colombia en 1994 y ahora vuelve a enamorarnos y enseñarnos que con amor todo se puede.

Café es protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, y cuenta con las participaciones antagónicas de Alejandra Borrero, Silvia de Dios, Cristóbal Errázuriz y Myriam de Lourdes.

Los colombianos podremos disfrutar de esta producción desde el martes, 16 de agosto, a las 8:00 p.m., seguido por las ocurrencias de Rafael Méndez y Alejandra Maldonado en Hasta que la plata nos separe, que modifica su horario a las 9:30 p.m. De la misma manera, ¿Dónde está Elisa? pasa a las 10:30 p.m.

Los fines de semana vienen con mucha diversión en Canal RCN

Con la llegada de Dejémonos de Vargas a los fines de semana los momentos de diversión nunca faltarán, más ahora que no esta producción estará acompañada de Duro contra el mundo, el único reality donde los famosos tienen que luchar para no estrellarse contra los muros y para pasar una serie de obstáculos que pondrán a prueba su trabajo en equipo y la agilidad en su cuerpo.

¿Desde cuándo? Duro contra el mundo llega a las noches de sábado y domingo, a partir del 20 de agosto, en el horario de 9:00 p.m.