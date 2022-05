Dulce María derritió de ternura con fotos junto a su hija

La actriz Dulce María derritió de ternura a sus millones de fanáticos luego de compartir varias fotografías junto a su hija María Paula, fruto de su matrimonio con Paco Álvarez.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, la artista reveló un carrusel con varias instantáneas en las que mostró el resultado de una foto estudio con su pequeña.

Con dichas imágenes, la mexicana aprovechó para dedicarle emotivas palabras, expresándole todo lo que la ama.

“Quisiera iluminarte la vida y hacerte un camino de estrellas , hacer que en vez de piedras pisaras nubes , y que tu noche siempre esté iluminada por la luz de la luna y luciérnagas mágicas… quisiera que siempre conserves esa ilusión y esa sonrisa , que siempre mires al cielo para agradecer y pedir deseos al universo , quisiera que nunca dejes de creer ni de soñar quisiera que tus lágrimas fueran solo de alegría , y cubrirte con mis brazos de cualquier peligro , o cualquier dolor, frustración, traición o decepción que al crecer uno va viviendo… quisiera tantas cosas , quisiera protegerte de todo mal y saltar como leona si alguien te lastima … quisiera tener súper poderes … y lo más cercano a eso es ser tú mamá !! No puedo evitarte el dolor, pero te prometo que siempre estaré ahí contigo para abrazarte fuerte , contenerte , ser tu refugio y cuidarte todos los días de mi vida , trataré de sacarte una sonrisa , te acompañare cuando las cosas no salgan como tú quieres , estaré para apoyarte , para cruzar juntas las piedras del camino , para darte todo mi amor en tus noches oscuras , para limpiar tus lágrimas y tragarme las mías si es necesario … solo puedo ser tú madre y ese es mi mayor poder, esa fuerza y ese amor que descubrí el día que te tuve entre mis brazos por primera vez , que escuché tu llanto frágil. Y yo muriéndome de miedo , de dolor , y de cansancio sabía que desde ese momento, para mí tu vida iría primero que la mía , y claro todos los días aprendo que tengo que estar bien yo para estar bien para ti ! y que todos los días quisiera ser mejor mamá y al día siguiente lo vuelvo a intentar , que a veces me gana el cansancio , el llanto o la soledad que implica a veces la maternidad , la incomprensión , el verte al espejo y empezar a reconocer a la nueva mujer que veo , ser paciente contigo y conmigo”, le escribió.