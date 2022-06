Dua Lipa deja a sus fans sin aliento con particulares movimientos en concierto

Dua Lipa impacta a donde vaya, de eso no hay ninguna duda y realmente a la ciudad que llega impacta de forma descomunal no solo por su talento sin límites, sino también por esa belleza que muchos destacan es de otro nivel.

Pues bien, la hermosa cantante se presentó este fin de semana en Bratislava, Eslovaquia en el Lovestream Festival, un evento de música que tenía en su cartel otros grandes del panorama musical mundial como Zara Larsson, Red Hot Chili Peppers, Lost Frequencies, entre otros.

Como era de esperarse la bella intérprete era una de las más esperadas en el stage, no obstante, un hecho particular la volvió viral y no precisamente en el tema musical, sino por esa sensualidad a flor de piel que dejó a muchos sin respiración.

La cantante de ‘Kiss And Make Up’, volvió de nuevo a descrestar en un escenario ya que su forma tan pìcara de estar en un show se volvió a hacer presente, la cantante está en medio de su gira ‘Future nostalgia tour’ que pasará por nuestro país el próximo 18 de septiembre en el parquer Salitre Màgico.

Dua Lipa viral en redes por bailar sugestiva ante el micrófono.

La cantante estaba presentándose en el famoso festival llegando al escenario con un vestido platinado muy corto y un top que dejó ver su escultural cuerpo, al momento de cantar su éxito ‘Pretty Please’, la cantante británica se empezó a mover de forma muy sensual tomando en su mano un micrófono.

Con estos movimientos de cadera con los que el público alucinó, la artista se le vio bailando hasta abajo provocando la histeria de los cientos de asistentes a su presentación. De inmediato esta misma euforia pasó a las redes sociales en donde de inmediato el video se viralizó con cientos de compartidos y hasta memes destacando lo bella y sensual que puede ser la hermosa cantante.

La intérprete sin duda es una de las arritas más codiciadas de la industria y hace algunos días fue tendencia gracias a sus movimientos y cercanía con el actor Arón Piper, video que fue tendencia pues con sus movimientos parece que la química entre ellos es excepcional.

Dua Lipa además luego de ser ganadora de varios premios Grammy, conserva un lugar privilegiado en el universo musical del pop mundial teniendo por ejemplo una no despreciable suma de 69 millones de oyentes en Spotify y miles de fans que anhelan sus presentaciones y colaboraciones.

