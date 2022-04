Danna Paola habla por primera vez de su relación con Alex Hoyer

Desde hace aproximadamente un año y medio corría el rumor de que la famosa actriz y cantante mexicana, Danna Paola, tenía un nuevo dueño de su corazón.

Sin embargo, no fue sino hasta hace algunos días que el ex participante de un reality de música, Álex Hoyer, confesó que sí había iniciado una relación sentimental con la famosa.

Ahora es la propia Danna, quien decide hablar de esta relación con los medios, aclarando, además, que le gustaría que se le respetara un poco más la privacidad que quería tener.

“Miren amigos, es la primera vez que voy a hablar y, de verdad se los digo, para mí es algo súper privado mantenerlo para nosotros es decisión… no es un secreto porque pues obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones. Al contrario, me enorgullece, la verdad mucho, estar al lado de una persona que admiro y que me admira y que crecemos todos los días y nos apoyamos” dijo la artista en su declaración.