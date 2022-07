Claudia Bahamón y Chris Carpentier revivieron épica escena de Titanic

Claudia Bahamón y Christopher Carpentier han forjado una gran amistad gracias a MasterChef Celebrity, reality en donde han compartido ya cuatro temporadas y han visto pasar y formarse a múltiples celebridades dentro de la cocina más famosa del mundo.

Durante la reciente temporada del concurso de cocina se ha visto la gran empatía y buen rollo entre la presentadora y los chefs, donde en varias ocasiones se han visto divertirse y pasársela bien fuera de cámaras, uno de los chefs con el que, la opita más se divierte y bromea es con el chileno, el cual se ha autodenominado como la réplica original de la presentadora.

El reconocido experto en cocina ha demostrado que el sentido del humor y las bromas son algunas de sus características, por eso, en más de una vez se ha aliado con Claudia para hacer divertidos videos para redes sociales.

La escena de Claudia Bahamón y Chris Carpentier al estilo Titanic

La película dirigida por James Cameron ganadora de 11 Premios Oscar es una de las obras de cine más recordadas y amadas por las personas alrededor del mundo, una producción en la que el amor y el drama son protagonistas.

Por eso, 25 años después Claudia Bahamón y Chris Carpentier quisieron recrear una de las escenas más épicas dentro de la famosa película, en la que sus protagonistas Jack y Rose dejaban fluir todo su amor en la punta del barco mientras sonaba de fondo la romántica canción "My Heart Will Go On".

Pero en comparación con la escena original esta vez el humor fue protagonista, pues la presentadora y el chef aprovecharon su estadía por la Ciudad de Cartagena por las grabaciones de MasterChef para recrear esta épica escena.

Este barco se hundirá o saldrá a flote? jajajajjaaajajajajaja @chriscarpentier “haciendo casting para titanic 2.0”

Claudia compartió el video en su cuenta oficial de Instagram en donde posee más de 4,7 millones de seguidores, en donde bromeó que se encontró con el "Jack chileno", por supuesto, el video hizo que cientos de internautas expresaran a través de los comentarios divertidos mensajes.

"Mueroooi con ese churro y churra; linda dupla para el relajo; me encanta como la pasan, me hacen reír muchísimo; Lo mejor de master chef los jurados claudia la reina del corazón; Contratados; Son lo máximo, q buena actitud; no quiero q se acabe el programa; quiero ser claudia bahamon en este momento; me encanta esa buena amistad y más con ese churro". Fueron algunos de los comentarios del post.

Asimismo, los internautas aprovecharon los comentarios para expresar su nostalgia por la recta final de MasterChef Celebrity, programa que definitivamente se robó el corazón de millones de colombianos.

