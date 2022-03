Tras crítica, Cintia Cossio reveló qué la enamoró de su esposo Johan López

La influenciadora Cintia Cossio les respondió a sus millones de fanáticos qué fue lo que la enamoró de su esposo Johan López.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, la joven bromeó mostrando a su esposo muy serio y agregando lo feliz que era.

Sin embargo, algunos seguidores no lo tomaron con humor y por el contrario le enviaron mensajes de que estaba muy sospechoso y debería revisarle el celular.

Tras recibir este tipo de mensajes, la creadora de contenido aclaró que López siempre ha sido y, de he hecho, fue uno de los tantos aspectos que la cautivó.

“En realidad Johan toda la vida ha sido care... jajajaja en serio. Nos conocemos de toda la vida y de hecho eso fue lo que me enamoró de él, que no le pela el diente a nadie (a diferencia de mí que sí soy la mera escandalosa jaja) pero la personalidad de Johan a mí me encanta porque el muy amable, pero es muy serio, va al grano, dice las cosas sin rodeos y calmadamente, nunca habla mal de nadie y pone límites a los demás; bueno, entre otras que si las escribo me tomaría demasiadas páginas.

En pocas palabras, llevo 10 años de relación con Johan (no noviazgo, si no un hogar estable) a parte nos conocemos desde bebés y siempre ha sido todo un caballero, según mi perspectiva de caballero y lo mejor no le da gusto a nadie”, escribió.