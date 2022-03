Cintia Cossio reveló fotos de cómo lucía antes y durante su embarazo

La influenciadora Cintia Cossio fue interrogada sobre por qué no mostraba fotografías de ella cuando estuvo embarazada de su hijo Thiago y decidió revelar una instantánea de pocos días antes de haber dado a luz, además de responder por qué no lo había hecho.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron al respecto.

“Desde siempre, antes de redes sociales, esa es mi personalidad. Soy súper reservada, de hecho, las únicas personas que saben cosas personales de mí son mi hermano y Johan porque yo siempre he sido muy reservada con lo mío” , señaló.

Aclaró que no se trata de ser reservada con su figura o su forma de ser, sino con sus temas personales.

“Yo soy muy reservada con mi vida personal, con mis proyectos, decisiones, sentimientos, solo las comparto con Johan o con mi hermano, pero mi personalidad yo soy súper extrovertida, lo uno no tiene que ver con lo otro” , explicó.

Asimismo, también le preguntaron cómo logra tener una cintura de avispa, revelando viejas fotografías de antes de haber quedado en embarazo, evidenciando que desde siempre ha tenido una cintura pequeña.

“La verdad ni es ejercicio, ni cirugía, nada de eso. Al tener a Thiago y eso se me ha ido perdiendo, pero vean mi cintura antes.

Siempre fui muy delgada, con una mini cintura y nalgona. Obviamente me cuido y me he hecho mis retoques, pero también hay que darle crédito a mi genética paterna”, dijo.