Cintia Cossio mostró sus dientes sin diseño de sonrisa en redes

En redes sociales más de un influenciador se ha robado las miradas por su entrenada figura, por los cambios de looks, maquillajes, e incluso por las excentricidades que logran adquirir por generar contenido en las diferentes plataformas.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa desde siempre, y muchos de ellos no se ven como están en la actualidad desde hace muchos años. Pues gracias a sus ingresos han buscado las formas de mejorar sus condiciones físicas y hasta materiales que sin duda ahora los tiene con nuevas apariencias.

Ese es el caso de la influenciadora Cintia Cossio, quien en varias oportunidades ha dejado ver cómo era antes de estar en el mundo de las redes sociales y también cómo ha sido el cambio que ha dado y hasta ha contado cómo han sido varios de los procesos a los que se ha sometido.

Y el cambio es impresionante para muchos que la siguen hace poco en redes sociales o que no la habían visto en su adolescencia o hace varios años quedaron con la boca abierta con un video que decidió publicar en sus historias.

Cintia Cossio aparece haciendo un efecto del que sale su rostro y al final sonríe y se pueden ver todos sus dientes, separados y pequeños. Este video lo grabó riéndose y lo mostró a sus seguidores con un mensaje diciendo, “el que no quiere morir que no nazca” y risas, mientras ella aparece y desaparece riéndose.

Es claro que el video no está editado, solo que fue grabado cuando la influenciadora no tenía diseño de sonrisa y deja en evidencia cómo era su rostro para entonces. Esto impresionó a sus seguidores, pero no es la primera vez que Cintia publica este tipo de contenido sobre todo para mostrarse ella y su hermano Yeferson Cossio, quienes con el tiempo han cambiado notoriamente.

La influenciadora actualmente se deja ver cada vez que puede en su cuenta de Instagram con su mejor versión, donde se puede ver con un cuerpo y entrenada figura, y además con una sonrisa muy diferente a la que tenía hace varios años y hasta posando en lencería o con looks muy sensuales en los que deja a sus miles de seguidores con la boca abierta.

Vale la pena destacar que en la actualidad Cintia Cossio tiene un hermoso hijo y diariamente muestra cómo es su rol de mamá, con su pareja, pero también todas las atenciones que le da a su cuerpo para verse y mantenerse con esa figura y rostro que sin duda es de las favoritas de muchos en redes sociales.

