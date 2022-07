Naldy revela cómo es Aida Victoria Merlano cuando se emborracha

Este fin de semana Aida Victoria Merlano y su familia disfrutaron de unos días de descanso en San Andrés, donde aprovecharon el sol, la playa y el mar para celebrar el cumpleaños de su papá, José Antonio Manzaneda, por eso muchos de los más de tres millones de seguidores aprovecharon que recientemente la influenciadora interactuó con ellos, para preguntarle acerca de ese viaje

En su cuenta oficial de Instagram Aida Victoria Merlano activó la opción de preguntas donde un internauta aprovechó para preguntarle sobre el precio que le había costado a ella, el haberse ido un fin de semana junto a su familia a San Andrés.

“¿Cuánto te gastaste en el viaje a San Andrés?”, preguntó uno de los internautas.

Aida Victoria habló sobre el costo de su viaje

Y por supuesto Aida Victoria no tuvo problema en responder, y aunque no reveló exactamente cuanto le había costado el viaje dijo que en esta ocasión ella no iba a revelarlo pues fue un regalo que quiso hacerle a su familia desde el amor y siente que revelar los costos del viaje podría tergiversar la información.

“Esto es algo de lo que muchos quieren saber y ustedes saben que yo soy ‘sin filtros’ para hablar las cosas y yo no tengo tabú con nada, pero en este caso esta fue una invitación que yo le hice a mi familia desde el amor, o sea, yo quise compartirlo también con ustedes, bajo un mensaje de amor que no quiero que se tergiverse con cifras ni con dinero porque no es lo más importante”, respondió la influenciadora barranquillera.

Aida Victoria es inocente cuando se emborracha

En la misma dinámica, apareció una pregunta, también relacionada a la fiesta que Aida Victoria tiene en sus redes sociales y fue cuando un fan le preguntó por lo que ella había hecho cuando estaba borracha en la playa y para responder contó con la ayuda de su novio, Naldy, quien reveló que Aida reveló que ella es inocente, tierna y loca y le recordó un divertido que vivieron juntos en medio del paseo del fin de semana.

“Eres inocente, tierna, loca, porque pensaste que te ibas a ahogar en una piscina y empezó a dar quejas y mejor dicho, ‘mamá, papá me quieren ahogar”, detalló Naldy.

Las preguntas continuaron y Aida Victoria Merlano también tuvo tiempo para responderle a una seguidora que manifestó que le hace falta un propósito en la vida a lo que la influenciadora le respondió que ella en varias oportunidades se ha sentido de igual manera.

“Yo me he sentido así un montón de veces. Todos los días aprendo, desaprendo, cambio de opinión, encuentro un sentido, lo pierdo…”, escribió Aida Victoria en otra de sus historias.

Te puede interesar: Aida Victoria resumió con emotivo clip sus vacaciones familiares