Aida Victoria resumió con emotivo clip sus vacaciones familiares

En los últimos días el nombre de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano se hizo tendencia tras revelar públicamente que había organizado y patrocinado un viaje que cumpliría el sueño de gran parte de su familia: conocer el mar.

Fue por ello, que con 16 pasajes en avión de ida y regreso, la barranquillera comenzó a cumplir uno de los propósitos de su papá, tías, primas, etc. Recordemos que pese a la alerta ambiental, pudieron disfrutar a plenitud de los planes costeros, del hoyo soplador, de la gastronomía que ofrece la ciudad y desde luego, de las majestuosas aguas que ofrece este destino.

Para resumir lo que fueron sus vacaciones, Aida Victoria compartió hace tan solo unas horas un emotivo video en su Feed personal, donde comenzó a mostrar la emoción hasta las lágrimas de algunos de sus familaires, al llegar a la isla.

Relató que todo comenzó con el alquiler de una enorme vivienda en la ciudad, para que pudieran estar cómodos. Después mostró que no solo era la primera vez en el mar para varios de sus familiares sino su primera experiencia montando en avión. Desde luego, este gesto le mereció los agradecimientos de su familia.

"Estoy feliz de la vida, mi vida bella te amo, una de las cosas que yo quería conocer y soñaba, yo lo veía en televisión pero yo quería verlo personal, yo misma pasear en la playa", expresaron sus familiares.

Seguidores llenaron de elogios a Aida Victoria por su gesto

Comon era de esperarse los elogios por darle felicidad a los suyos no se hicieron esperar: "Bella... ¡Por la familia lo que sea!", "Familia es familia!! Congrats", "El dinero no es para morir rico, sino para vivir rico…La familia siempre será la respuesta del amor que Dios nos tiene", "De nada sirve tenerlo todo y no tener con quien compartirlo! Dios bendiga cada uno de los integrantes de tu familia, y los permita tener siempre en esa unidad" y "Lo entendiste todo en la existencia!!! Bendiciones y en hora buena para ti!!", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, quien se siente más agradecida por el amor y apoyo que recibe es Aida Victoria quien también aprovechó su clip, para dedicarle emotivas palabras a sus millones de fanáticos, donde les reconocía que por ellos es que ella ha logrado también hacer feliz a muchas personas externas y familiares.

"Siempre viviré en gratitud con ustedes, gracias por permitirme tener este trabajo, por estar aquí día a día, por aceptarme y déjame ser yo. Lloré editando este video. Espero los inspire a perseguir sus sueños, a estar más cerca de su familia y a ser generosos. Mucho amor siempre!!!", escribió Aida.

