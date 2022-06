Andrea Jaramillo y la dedicatoria de amor a su esposo por su cumpleaños

El amor entre Andrea Jaramillo y su esposo Felipe Restrepo se deja ver en sus redes sociales y más de uno queda inspirado por la hermosa relación que tienen y todo el amor que se dan, no solo entre ellos, sino también a su hija, la pequeña Cayetana.

Es por eso, que la más reciente publicación en la cuenta de Instagram de la presentadora de Noticias RCN dejó enamorados a todos sus seguidores en redes sociales, y es que su esposo y padre de su hija, está de cumpleaños por eso, ella no dudó en dejarle un tierno y sentido mensaje de amor, con una fotografía en una noche de viaje por los Estados Unidos donde se dejaron ver muy enamorados y felices.

En la foto además se pude ver cómo Andrea Jaramillo recibe un tierno beso de su esposo, bajo una noche perfecta en la ciudad de New York, donde pasaron unos días llenos de mucho amor. Pero no solo eso, sino que se puede ver todo el paisaje que va justo con el amor que se tienen y hasta la hermosa y divertida relación que han cosechado, por eso el mensaje de amor de su esposa con un toque chistoso para quienes además se preguntan, cómo Felipe Restrepo la enamoró.

“Feliz cumpleaños amor de mi vida! ¡Que la vida me permita seguir celebrando por siempre contigo, el hombre que me enamoró por su risa escandalosa y contagiosa! TAM”, expresó Andrea Jaramillo en su cuenta de Instagram para acompañar la fotografía de ella y su esposo, donde además aparece vestida con un look muy neutro y elegante.

Los comentarios a este dato de amor que la periodista decidió dar de su esposo hicieron que los comentarios no se hicieran esperar, pues más de uno aseguró ser testigo, de esa primera, risa, pero además de esos momentos llenos de amor y alegría que los han caracterizado como pareja.

Además, más de uno no dudó en desearle feliz cumpleaños, “al papá de Cayetana”, y felicitarlo por la hermosa familia que han construido juntos, pero también por todo ese amor que dejan ver y la felicidad de su hija que es el reflejo de ese amor verdadero y esa buena relación que hay internamente entre ellos.

La presentadora y su esposo actualmente disfrutan de días llenos de amor, viendo crecer a su hija, Cayetana con la que disfrutan esta nueva faceta de padres, pero también con la que se han motivado y hasta han mostrado esa versión de ellos que poco se conocían en redes sociales donde muestran los momentos en familia y las divertidas acciones de Cayetana con su familia materna y paterna.

