“Sé que voy a volver a ser quien era”: Andy Rivera mientras canta junto a su hija

El cantante de música urbana Andy Rivera ha ganado un importante reconocimiento desde el inicio de su carrera musical, el hijo del también cantante de música popular Jhonny Rivera, lleva aproximadamente una década sorprendiendo a sus fanáticos con éxitos como ‘alguien me gusta’.

Sin embargo, desde noviembre de 2021 su carrera musical ha tenido algunas pausas debido a unos cuadros de depresión que se le diagnosticaron, algo que, lo ha hecho tener que por momentos tenga que alejarse de los escenarios, las redes sociales y los medios de comunicación.

Pero su familia ha sido un pilar fundamental en este proceso, su padre Jhony Rivera, ha estado muy al pendiente de su hijo, de hecho, recientemente lo sorprendió previo a uno de sus conciertos, momento que le alegró enormemente a Andy.

Andy ha estado rodeado permanentemente de su familia y seres queridos, a través de su cuenta de Instagram compartió un tierno momento junto a su hija invitando a sus más de cinco millones de seguidores a que los siguieran en su canal de YouTube, seguido, él empieza tocar el piano mientras ambos cantan ‘Calma’ de Pedro Capó y cita un mensaje:

Yo he sentido el amor, sé que existe porque sé que hay un montón dentro de mí, he sido muy feliz, he sido siempre agradecido, siempre he admirado el simple hecho de estar vivo, he sido consciente de todas las bendiciones, personas únicas y maravillosas que me rodean, sé que soy super fuerte y voy a volver a ser quién era