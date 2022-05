Andrea Valdiri dejó atónitos a sus seguidores al presumirse cantando

La creadora de contenido y empresaria Andrea Valdiri se convirtió en tendencia nacional en las últimas horas tras celebras por todo lo alto el cumpleaños de su suegro Samuel, con una emblemática fiesta que tuvo como temática la época de los 80.

Como se pudo evidenciar en los diversos clips que compartió tanto Andrea como su ahora esposo Felipe Saruma, la celebración de "Samy" la hicieron en la cabaña de la barranquillera, que es bien característica por su lujoso jardín con piscina, donde bailaron, comieron, tomaron y disfrutaron de diferentes shows en vivo.

Por si fuera poco, el canto también se apoderó del festejo, pero no solo por parte de los artistas contratados sino por parte de los asistentes que muy fieles a sus dinámicas de diversión, se sumaron a cantar a a capela algunos de sus éxitos favoritos.

Ese fue el caso de la también bailarina, quien una vez más dejó atónitos a sus millones de seguidores, al presumirse cantando una romántica canción, que parecía una dedicatoria para Saruma. Sin embargo, más allá del amoroso gesto, fue su talento lo que dio bastante de qué hablar en redes sociales, donde los comentarios no cesan, luego que diversas páginas de entretenimiento digital se encargaran de replicar y viralizar el clip de Andrea, que en cuestión de horas superó las 113 mil reproducciones y aglomeró múltiples comentarios.

"X lo menos canta más q el ex", "Excelente lo hace, solo q le den unas cuantas clases de técnica y listo, lo hace re bn", "lo que veo que se está gozando la fiesta, deje de criticar q mala costumbre, así se disfruta una buena fiesta", "Canta mejor que loweee jaajajaja", "Para estar afónica y no ser cantante, lo hace bien más muchos que viven de eso y hacen miles de efectos para que les salga medio bien" y "esta mujer la da en todo lo que hace", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo y como es habitual en estos casos, también hubo quienes no se mostraron muy empáticos con la interpretación de Valdiri y sobre todo, con los comentarios "exagerados" de sus más fieles seguidores.

"La prefiero bailando", "Díganme que esta publicación fue paga", "boquiabierto pero a usted será jjajaja", "Canta como Yailin", "Estás sordo o que? O te pagaron por el post", "De lo mal que canta o que? ", "Normal, no le escucho la gran voz, ya dejen de inventar, no canta", "por comentarios como este es que todo el mundo se siente con infulas de ser cantante, es muy bonita, enérgica, baila espectácular, pero no canta para nada" y "jajajjaja claro que no canta nada", comentaron otros.