"Yo me puse hilos": Aida Victoria Merlano sobre procedimiento en sus glúteos

Aida Victoria Merlano continúa muy activa en las redes sociales donde ha interactuado mucho con sus seguidores hablando sobre diferentes temas y revelando algunos detalles de su vida personal, como el procedimiento estético que se realizó en sus glúteos.

En medio de una dinámica de preguntas en u cuenta oficial de Instagram, una fiel seguidora le pidió que le diera su consejo y definiera a una mujer amenaza a la que persona con la que vivió 16 años con los hijos, a lo que Aida Victoria respondió que a ella se le llama “ex” y le recordó que una persona conoce a su expareja es cuando se están divorciando.

“Se le llama ex, bienvenida al mundo real, así es la vida, tú sabes con quien te metes, pero no de quien te separas, hoy eres el amor de mi vida, dormimos juntos, mañana me voy para la Fiscalía, orden de alejamiento porque esa gente se transforma”, manifestó Aida Victoria.

Aida Victoria aclara con no se ha inyectado biopolímeros

Las preguntas continuaron y un internauta se atrevió a cuestionar a la barranquillera sobre el método que ella había utilizado para aumentar los glúteos, fue en ese instante en el que Aida Victoria aprovechó para aclarar que ella nunca se ha inyectado biopolímeros, como aseguran algunos en las redes sociales, y detalló, como ya lo había hecho en anteriores ocasiones, que su procedimiento

“Yo me puse hilos que son de un material que se llama polydioxianona que es lo mismo con lo que hacen cirugías de corazón abierto, eso ayuda a levantar el glúteo, pero no a aumentar, a diferencia de lo que dice una persona por ahí de que yo me puse biopolímeros, de hecho, mañana me voy a hacer una ecografía de tejidos blandos”, respondió Aida.

Aida Victoria fue enfática en decir que ella nunca se ha inyectado ni ha promocionado ningún polímero y nuevamente recordó cómo le hicieron su procedimiento en sus glúteos.

“Y repito, una agujita, con un hilito enchurcado (envuelto), entra la aguja, sale y queda un hilo de polydioxianona, los biopolímeros son sustancias inyectadas yo jamás he promocionado ni me he puesto, ni tengo biopolímeros”, detalló.

Por último, la influenciadora además bromeó con un comentario que le hizo su prima cuando ella expresó que se sentía satisfecha por comenzar a ver los resultados del gimnasio a lo que su familiar respondió que le parecía más satisfactorio “dormirse y levantarse con una liposucción hecha”.

