Vicente, el imprudente: el conocido celador que llega a CanalRCN.com

Quién no ha visto Enfermeras, la producción del Canal RCN de las 6:00 P.M., y no ha soltado una carcajada con el personaje de Vicente, el particular celador del hospital Santa Rosa, que no solo ha logrado enamorar a más de un televidente por su peculiar actuar, sino también por sus ganas de salir adelante.

Y para disfrutar y conocer más de este personaje, Vicente, el imprudente llega a Canal RCN para contar detalles curiosos e inéditos de la producción donde la medicina es protagonista. Se trata de una serie web de cinco capítulos, en donde este famoso guarda de seguridad será el protagonista.

¿Qué hacen los actores en sus tiempos muertos? ¿Cómo se preparan los talentos para llevar a cabo las grabaciones? ¿Qué objetos falsos hay en las escenas? ¿Cómo hacen para moverse en términos médicos? Estas son algunas de las inquietudes que aclarará Vicente en esta divertida producción, que se lanzará este jueves, 9 de junio, a través de Facebook y YouTube del Canal RCN.

¿Quién es Vicente, el imprudente?

Julián Cabrales le da vida al personaje de Vicente en la producción de Enfermeras, que dio inicio en las pantallas de Nuestra Tele en octubre de 2019 y que tiene como foco retratar la vida de varios enfermeros del hospital Santa Rosa. Es un cucuteño que asegura que el arte lo salvó.

Desde el inicio en la serie, Cabrales se ha visto acompañado de actores como Diana Hoyos, Sebastián Carvajal, Viña Machado, Pedro Palacio, Susana Rojas, Lucho Velasco, Mariana Gómez, Tatiana Ariza y Paula Barreto, Nina Caicedo, Julián Trujillo, entre otros.

En su papel como Vicente ha demostrado su amor por la medicina, profesión que desea algún día ejercer en el Santa Rosa. Mientras tanto sigue generando risas en los hogares colombianos con sus particulares ocurrencias y ahora, con su participación en Vicente, el imprudente, la serie web de Canal RCN. ¡No se la pueden perder! ​

