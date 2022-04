Una lengua convirtió a Pamela Ospina en la nueva eliminada de MasterChef

Llegó un momento de un nuevo reto de eliminación en MasterChef Celebrity en el que se enfrentaron Estiwar G, Natalia Ramírez, Pamela Ospina, Isabella Santiago y Chicho Arias para intentar continuar en la cocina más famosa del mundo.

Los cocineros fueron recibidos por una Caja Misteriosa la cual debajo tenía cómo proteína la lengua de res, la cual los sentenciados debían preparar en 60 minutos, así que todos intentaron realizar su mejor plato, sin embargo, los nervios se empezaron a apoderar de algunos de los participantes Natalia Ramírez se mostró angustiada pues nunca había preparado ese platillo y Pamela Ospina ya que no le gusta la lengua, así que en algún momento se quebró y se dejó llevar por las lágrimas, pero pudo continuar con su preparación.

Al final cada uno de los participantes presentaron sus platos y cuando llegó el turno de Pamela Ospina que llevó atril un plato con el que le hizo homenaje a su compañera Cristina Campuzano ya que lo nombró “Gracias Campuchef”, cómo bautizaron a la talentosa actriz.

Pamela Ospina la nueva eliminada de MasterChef

Pero, la preparación de Pamela no fue la mejor y tuvo varios errores, por eso en el momento de dar el veredicto, los jueces revelaron que la nueva eliminada de MasterChef Celebrity es Pamela Ospina, decisión que hizo llorara a varias celebridades, como Cristina e Isabella.

Christopher Carpentier manifestó que el hecho de que ella no haya puesto la carne dentro del guiso provocó que el plato no se viera tan elegante, además los puntos de cocción de la lengua y de los rábanos no fueron perfectas, dos errores que la sacaron de la competencia.

Odios y amores

Uno a uno los jueces se despidieron de la comediante y Claudia Bahamón también manifestó unas palabras de cariño, recordando algo que siempre le he dicho desde que llegó a la competencia, que sacara su luz y amor y que no intentaba ocultarlo con su rudeza.

Pero, antes de abandonar la cocina de MasterChef, Pamela Ospina le envió un mensaje a sus compañeros e incluso a los que no se la llevó bien con ella durante la competencia.

“Yo sé que soy una persona de las raras y también incluso las personas con las que no me llevé bien o no les caí bien, igual gracias por ser un espejo, muchas gracias de verdad a todos, por siempre alentarme a ser yo acá, por decirme sea usted y ya, lamentablemente yo no sé hacer lengua”, dijo Pamela Ospina al despedirse.

Al final varios de los cocineros bajaron del balcón para abrazarla en medio de las lágrimas, pero pese a la insistencia de Tostao y Tatán Mejía, Aco Pérez no abrazó a la comediante.

