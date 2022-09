Netflix anuncia las producciones que llegarán los próximos meses a Colombia

Este sábado se llevó a cabo la segunda edición de TUDUM, el evento en el que Netflix reveló material inédito y los primeros vistazos de los próximos títulos que llegarán a la plataforma Estados Unidos, Europa, Corea, Japón, India y Latinoamérica, incluyendo por supuesto, Colombia.

Ana Lucía Domínguez, Michel Brown, Sebastián Martínez, Sadie Sink, Lily Collins, Noah Centineo, Charlize Theron y Jason Momoa, fueron algunas de la estrella que estuvieron en el evento de la plataforma anunciando algunas de las cosas que se verán pronto en Latinoamérica.

Los anuncios más relevantes de la segunda edición de TUDUM y que llegarán a Colombia

TRIADA (México).

Se presentó un avance exclusivo de la producción en el que Maite Perroni dará vida a los tres personajes principales de este melodrama en el que la tensión, la intriga y el drama serán protagonista.

CARGA MÁXIMA (Brasil)

Se reveló un electrizante video inédito de la realización de la primera película de acción de Netflix en Brasil y que mostrará la historia de un corredor de camiones que comienza a conducir para una banda de ladrones de carga.

MATRIMILLAS (Argentina)

Se mostró el primer adelanto de la película que estrenará en diciembre y que contará con las actuaciones de Luisana Lopilato y Juan Minujín quienes interpretan a una joven pareja que pone a prueba su matrimonio en esta comedia romántica.

Otras producciones que llegarán a Colombia

El elegido (México)

Belascoarán (México)

Ardiente Paciencia (Chile)

El amor es ciego: Brasil

La firma (México)

El reino segunda temporada (Argentina)

El amor después del amor (argentina)

Más allá del universo (Brasil)

Además, en el TUDUM, Netflix anunció que a Estados Unidos llegarán producciones como Enola Holmes 2, Heart of Stone, Bridgerton (tercera temporada), Queen Charlotte, Sombra y hueso (segunda temporada), Emily en París (tercera temporada) Merlina, Manifiesto (temporada 4, Parte 1), El país de los sueños, Yo nunca, The umbrella academy (tercera temporada), Tu casa o la mía, Pinocho de Guillermo del toro, The mother, You, The Witcher: el origen de la sangre, Misión de rescate 2, Vikingos: valhalla, El Clon de Tyrone; Glass Onion, Un misterio de knives out, La escuela del bien y del mal.

