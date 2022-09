Ana de Armas interpretará a Marilyn Monroe en cruda película sobre la actriz

La vida de la de Marilyn Monroe se convirtió en uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos del año Netflix en la producción "Blonde", en el que la protagonista será Ana de Armas, quien se encargará de interpretar a la estrella rubia de Hollywood que falleció a los 36 años de edad.

Esta biografía, que se estrena en la plataforma el próximo miércoles y que está basada en una novela de la escritora estadounidense Joyce Carol Oates, retrata con crudeza el ascenso al estrellato y los problemas mentales que sufrió Marilyn Monroe.

Ana de Armas fue aclamada en el Festival de Venecia por su interpretación en la película, que tendrá una duración de casi tres horas (más exactamente dos horas y 45 minutos) ya que la actriz cubana interpretó escenas tan exigentes y complicadas como la misoginia de Hollywood al que ella debe enfrentar, además del presidente John Fitzgerald Kennedy al que se retrata como un depredador sexual.

Pero además en "Blonde", parece que nadie sale bien librado, pues también se muestra las tormentosas relaciones de Marilyn Monroe con sus exesposos Joe DiMaggio (Bobby Carnavale) y Arthur Miller (Adrien Brody), quienes, según la autora de la biografía, Carol Oates, maltrataron o despreciaron la actriz, cuyo nombre verdadero es Norma Jean.

Ana de Armas preparó durante meses el papel, y aunque recibió algunas críticas por su acento, su interpretación fue ampliamente elogiada en Venecia.

"Más allá de cómo será recibida la película, Marilyn me cambió la vida (…) me sentía llena de tristeza al saber todo lo que le pasó, también como mujer, y no luché contra esos sentimientos, no quería protegerme de eso", afirmó Ana de Armas a principios de septiembre en Venecia.