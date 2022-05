MasterChef Celebrity hoy: un reto que salvará a más de uno

En el capítulo anterior, Ramiro, Maria T, Cristina e Isabella se catalogaron como el mejor equipo durante el desafío grupal, presentando tres platos que dejaron impactados a los jurados; sin embargo, el resto de celebridades tendrán una nueva oportunidad para salvarse de ser eliminados.

Bajo el lema “se probará la creatividad de nuestros cocineros”, los participantes deberán poner todo su ingenio en el plato que los hará subir al balcón. ¿Quiénes se destacarán? ¿La competencia le dará chance a más de uno de tener la inmunidad?

Según la opinión de los jueces, no bastará solamente con que la preparación tenga un exquisito sabor, por esto, los famosos tendrán que llevar a otro nivel las comidas que solemos realizar en nuestra cotidianidad.

No me parece que estás volando en creatividad, mi amor. Por lo que me estás haciendo son unos rollitos, que eso parece de aquí del aeropuerto, dijo Nicolás de Zubiría a Aida Bossa.