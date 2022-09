Hugh Jackman vuelve oficialmente como Wolverine en Deadpool 3

Ryan Reynolds hizo explotar la cabeza de los internautas al confirmar por medio de un video publicado en sus redes sociales el regreso del aclamado actor Hugh Jackman en su icónico papel como Wolverine, pero como si no fuera poco, reveló que trabajara junto a él en la próxima entrega de Deadpool 3 que se estrenará en 2024.

Haciendo uso del característico estilo sarcástico y muy burlesco para realizar anuncios que maneja el universo Marvel, Reynolds aparece desde la comodidad de un sillón para dar noticias sobre la próxima entrega de la cinta cinematográfica del superhéroe de traje rojo.

Según sus palabras, la razón de su ausencia en el D23 Expo era su total compromiso en esta nueva entrega por parte de Marvel. Sin embargo, confesó a modo de broma, que por el momento se habían acabado las ideas innovadoras. Justo en ese momento a su espalda, aparece brevemente Hugh Jackman caminando, cuando Ryan le pregunta si le gustaría hacer parte de la tercera entrega de Deadpool a lo que él responde con un casual sí.

"Hola a todos, siento habernos perdido el D23, pero hemos trabajado muy duro en la próxima película de Deadpool. He estado buscando mi verdadera esencia, porque mi debut en el Universo Cinematográfico de Marvel necesita ser especial. Necesitamos estar cercanos al personaje, encontrar nueva profundidad y nuevo significado.

Cada Deadpool necesita estar en forma y evolucionar. Ha sido un reto increíble en el que me he forzado como nunca para alcanzar la meta y... Y no tengo nada. Sí... Solo, completamente vacío ahora, y lleno de miedo… Pero hemos tenido una idea... Ey, Hugh, ¿Quieres interpretar a Wolverine una vez más? (HUGH JACKMAN: Sí)”, manifiesta el actor.