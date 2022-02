Factor X: mira en vivo y online los capítulos del 27 de febrero

Luego de las audiciones en Medellín, continúan las regionales en Antioquia para definir quiénes irán a Bogotá para la siguiente etapa de la competencia. Conéctate a nuestra señal en vivo haciendo clic en la imagen y no te pierdas ningún detalle.

"Ustedes son los actos más interesantes que hemos encontrado en Medellín y esta región", anunciará el productor bogotano Jose Gaviria a los participantes que llegaron hasta esta instancia de Factor X.

Los participantes están dispuestos a demostrar aún más de su talento para ir a Bogotá. Uno de ellos dirá que "a mis compañeros los aprecio y todo, pero esto es una competencia".

"La voy a dar toda en el escenario porque yo voy a estar en Bogotá", sentenciará muy segura una de las concursantes durante las regionales de Factor X.

Otro participante señalará que "siento que tengo todo el potencial y no me quiero ir", mientras que una más de las afortunadas que superaron la etapa de audiciones confesará que lo que está pasando "hasta el momento todavía me es difícil de creer".

"Como quieran quiero y al son que me toquen bailo", concluirá uno de los participantes de las regionales en Factor X.

¿Quiénes convencerán una vez más a nuestro jurado y cuáles serán los actos que quedarán por fuera de la siguiente etapa en la competencia? Conéctate a nuestra señal en vivo y descúbrelo.

