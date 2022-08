Confirman segunda temporada de La Casa del Dragón

La serie La Casa del dragón, cuyo lanzamiento el pasado domingo consiguió un hito de audiencia, tendrá una segunda temporada, anunció el pasado viernes el grupo estadounidense WarnerMedia, empresa matriz de HBO.

"Estamos más que orgullosos de lo que logró todo el equipo de House of the Dragon con la primera temporada (...) No podríamos estar más emocionados por seguir dando vida a la saga épica de la Casa Targaryen con una segunda temporada", dijo la vicepresidenta de programas de HBO, Francesca Orsi, en un comunicado.