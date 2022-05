Lanzan primer tráiler oficial de 'Avatar: el camino del agua'

Así casi dos semanas, los asistentes al CinemaCon pudieron disfrutar de las primeras imágenes de Avatar: The Way of Water (el camino del agua) la esperada cinta de James Cameron, que continuará la historia dirigida por James Cameron que se estrenó en el 2009 y que representó un gran salto para la industria del cine y la tecnología 3D, y ahora 20th Century Studios ha revelado el tráiler oficial de la película.

A través de Youtube e Instagram se lanzó el teaser oficial de la película en la que podemos ver algunos de los adelantos que ya se habían visto en la conferencia de cine, como a los “Na'vi” nadando en los océanos y surcando el cielo, y que mostraban algo del gran avance tecnológico que tiene esta cinta, además muestra parte de la temática que veremos en la película.

Primeras imágenes oficiales

En el adelanto de "Avatar: el camino del agua", que ya se había estrenado en las salas de cine el pasado 5 de mayo, se puede ver la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos) 10 años después de los hechos ocurridos en la primera película de Avatar, que se convirtió en la más taquillera de la historia, con más de 2.800 millones de dólares en boletería en todo el mundo.

En esta ocasión veremos que el peligro ha vuelto al planeta Pandora, así que ahora los protagonistas deberán hacer esfuerzos para mantenerse a salvo, así que, para seguir con vida, tendrán que librar batallas y sobrellevar las tragedias para cuidar su hogar.

Esta película nuevamente está dirigida por el afamado director James Cameron y producida por Cameron y Jon Landau; además la cinta es protagonizada por Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi y Kate Winslet.

Fecha de estreno de 'Avatar: el camino del agua’

Cabe recordar que “Avatar: el camino del agua” se estrenará mundialmente el 15 diciembre del 2022, y esta película se convertirá en la primera de las cuatro secuelas que están planeadas a estrenarse en los próximos años.

Sin embargo, unos meses antes, más exactamente el próximo 22 de septiembre, la primera película "Avatar" será lanzada nuevamente en las salas de cine.

Mira el tráiler en el video que está en la parte superior.

No dejes de leer: ¡Bad Bunny se convertirá en superhéroe! protagonizará nueva cinta de Marvel

Tema relacionado: Las tres películas más costosas en la historia del cine