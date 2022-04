Aida Morales presumió a su novio en redes sociales

La actriz no solo se ha ganado el cariño de sus compañeros, también el de los colombianos, gracias a su sencillez, creatividad y gran personalidad dentro de la competencia, donde se ha visto su liderazgo y buen trabajo en equipo con todos los participantes, en especial con el comediante Chicho Arias, la actriz Aida Bosa y el influencer Tatán Mejía.

Pero ya sabemos de dónde viene gran parte de esa inspiración y motivación en la competencia, la actriz compartió un pequeño clip de fotos junto a su actual pareja, con un mensaje cargado de amor, pero a su vez con un pequeño toque de sarcasmo.

“Si no soportan tanta belleza junta no es mi problema. Se llama merecimiento y si no lo reconoces en tu vida, empieza a buscarlo. Él se llama @fabiancopete y es mi compañero de aventura, de viaje de vida, mi cómplice, mi mejor amigo, mi confidente y no les digo más porque...”