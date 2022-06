Fallece a los 70 años Alec John Such, primer bajista de Bon Jovi

Alec John Such, primer bajista y miembro fundador del grupo de rock estadounidense Bon Jovi, falleció a los 70 años, el pasado domingo 5 de junio, así lo dio a conocer el líder de la formación Jon Bon Jovi por medio de sus redes sociales.

Te puede interesar: A los 71 años, falleció el actor William Hurt

El cantante Jon Bon Jovi afirmó por medio de su cuenta oficial de Twitter que "como miembro fundador de Bon Jovi, Alec formó parte integrante de la formación del grupo".

Además, el artista añadió que Alec John Such fue un amigo de infancia del batería Tico Torres, y que trajo a Richie Sambora a ver un concierto del grupo, antes de unirse a ellos como principal guitarrista.

“Estamos desconsolados al escuchar la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Such. Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue parte integral de la formación de la banda. Para ser honesto, encontramos nuestro camino a través de él: era un amigo de la infancia de Tico y trajo a Richie para que nos viera actuar. Alex siempre fue salvaje y lleno de vida. Hoy esos recuerdos especiales traen una sonrisa a mi rostro y una lágrima a mis ojos. Lo extrañaremos mucho”, escribió el cantante.

Con éxitos como "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" y "Wanted Dead or Alive", Bon Jovi llenó estadios en los años 1980 en sus giras mundiales junto al reconocido bajista. Su éxito ha sido tan grande que la banda sigue siendo uno de los mayores vendedores de discos de la historia del rock y tiene su lugar en el Rock and Roll Hall of Fame.

De hecho, Alec John Such, que tocó con el grupo de 1983 a 1994, y Sambora, que dejó la banda en 2013, actuaron con la formación para la ceremonia de entrada en el Hall of Fame en 2018. Para ese entonces, Bon Jovi se sumó entonces a la lista de artistas legendarios como los Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Bob Dylan o Pink Floyd.

LA REACCIÓN DE LOS FANS

Ante la triste noticia de su partida, cientos de fanáticos no dudaron en manifestar sus condolencias por medio de las redes sociales, entre los que destaaron:

“Esta era mi banda favorita en la escuela secundaria (y sigue siendo una de mis favoritas). Los vi en la gira Slippery When Wet en Jacksonville, FL. A pesar de que no había estado en la banda durante muchos años, extrañaremos a AJS.”

“Lamento mucho escuchar esta noticia, qué gran tipo, realmente lo extrañaremos, pero vivirá para siempre a través de todas las canciones de Bon Jovi. RIP John Alec Such”.

“Mis condolencias para ti y el resto de la banda. He sido fan desde 1986 y te he visto tocar muchas veces, con Alec también en los primeros días... Todavía lo consideraba un miembro de la banda Bon Jovi y fue genial verlos a todos juntos de nuevo para el Hall of Fame”.

No dejes de leer: Festival Cordillera: Conozca los artistas y horarios oficiales