Tuti Vargas se sinceró sobre los difíciles momentos que está atravesando

La Influenciadora Tuti Vargas se sinceró con sus miles de fanáticos sobre los difíciles momentos que está pasando y la razón por la que estará ausente de sus redes sociales por algún tiempo.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la joven compartió un carrusel con varias imágenes en las que revela lo que le está pasando actualmente.

Según destacó decidió tomarse algunos días para alejarse y reencontrarse por el bienestar de su salud mental.

“No han sido unas semanas fáciles, he tenido que afrontar varias situaciones que justo llegaron al tiempo, han sido momentos de tomar decisiones radicales que me han hecho sentir frustrada, triste, vulnerable, con incertidumbre y miedo. Han sido días que se han convertido en un reto en mi forma de afrontar, encarar y tomar acción” , confesó.

Detalló que decidió dejar de trabajar con algunos miembros de su equipo de trabajo y pese a que le dolió, sintió que era lo mejor.

"Duele y mucho, aceptar que las cosas no salen muchas veces como nos gustaría, a veces ir contantemente contra la corriente o persistir por algo que no está fluyendo lo único que trae es desgaste físico y emocional, la resistencia también debilita hasta el punto de decir ok por aquí no es, no puedo más", agregó.