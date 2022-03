Sofía Vergara inicia el Mes de la Historia de la Mujer con conmovedoras fotos

La actriz barranquillera Sofía Vergara conmovió a los más de 24 millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al iniciar el Mes de la Historia de la Mujer recordando siete fotografías con las que agradeció a varias colegas que la han inspirado.

"Para dar inicio al Mes de la Historia de la Mujer, quiero destacar algunas de las mujeres más impresionantes que conozco. Me inspiraron, me alentaron a desafiar las normas (especialmente en Hollywood) y rompieron muchos techos de cristal. A esas mujeres poderosas, gracias", escribió Sofía Vergara en la publicación que superó los 110 mil me gusta y 430 comentarios en tan solo tres horas.

Cientos de seguidores de la barranquillera aprovecharon la sección de los comentarios para elogiarla tanto a ella como a las demás mujeres que aparecen en las fotografías: "diosas", "siempre te ves bien", "bonita", "pelo precioso", "asombrosa", "lindas", "qué mujer más bella", "qué cara por Dios", "preciosas", "excelente", "mi mujer favorita del mundo".

El Mes de la Historia de la Mujer al que se refiere Sofía Vergara en su publicación destaca anualmente las contribuciones de las mujeres en los acontecimientos históricos y la sociedad contemporánea.

