Mabel Cartagena cometió un error y terminó en apartamento ajeno

Mabel Cartagena tuvo un momento de distracción que le hizo pasar un incómodo momento que la talentosa presentadora compartió con sus seguidores en las redes sociales con su característica sonrisa y buen humor, logrando generar varias carcajadas.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora le comentó a sus más de 1.7 millones de seguidores, que le había acabado de pasar una “mabelada” cuando se subió a un ascensor se bajó en el piso equivocado y terminó reclamándole a un hombre por las adecuaciones que le estaban haciendo a un apartamento, pensando que era el de ella.

Según Mabel Cartagena, por estar revisando un reel que iba a publicar, ella se bajó en el piso equivocado y se dirigió al apartamento, timbró y le abrió una persona de mantenimiento que ella conocía, así que tras saludarlo entró al lugar.

“Óyeme, la mabelada que acabo de cometer imagínate que me monté al ascensor, hundo mi piso y divino el ascensor sale en mi piso y yo venía realizando un reel que les tengo que subir, ahora, entonces yo timbro y me abre en la puerta un pelado de mantenimiento del edificio, entonces como yo ya lo conozca a él, porque él ha venido aquí a hacer unos arreglos, él me habla y yo superconfinzuda ‘¿que hubo?, ¿qué más? y yo entré”, dice Mabel en el inicio de su relato.