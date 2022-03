Pautips reveló por qué no se ha hecho las intervenciones que ha querido

Paula Galindo quien ha sido más conocida como Pautips, recientemente habló con sus fanáticos y les contó cuáles eran esas cirugías que durante mucho tiempo ha querido hacerse y que todavía no tiene.

La mujer que ha estado por los últimos días disfrutando de México junto a su pareja, quiso compartir un rato con sus seguidores y para esto, activó la dinámica de Preguntas en las que aseguró que respondería verdad o mentira.

Todo esto ocurrió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en las que Paula contestó ante la duda que tenía uno de los usuarios en cuanto a si se había inyectado sus labios.

A lo que ella no tuvo ninguna duda en responder aclarando que nunca se había realizado ningún tipo de intervención en su rostro y que, aunque en algún momento se había querido retocar, no lo había hecho por miedo.

"Yo la verdad no me he tocado mucho el rostro. Hoy estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a Bella Hadid de todas las cirugías que ella tiene… Yo tengo implantes de senos, pero yo como tal…Yo me he querido hacer la bichectomía, yo me he querido hacer la nariz, pero soy muy cobarde", indicó.