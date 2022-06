Mientras Anahí era tendencia, Dulce María manifestó su molestia

La cantante Dulce María no pudo ocultar su molestia con quien maneja la cuenta oficial de RBD en redes sociales luego de que no se revelara el homenaje que esta le hizo a la agrupación juvenil.

La artista hace parte de la gira “2000s Pop Tour” donde se reunieron varios cantantes de la época en la que recuerdan sus mayores éxitos.

En medio de su primer concierto en México este fin de semana, la también actriz volvió a lucir como su personaje de Roberta de la telenovela juvenil “Rebelde” e interpretó varios de las canciones de RBD que surgió de dicha producción.

“Aun Hay Algo” y “Tras de Mí”, fueron algunos de los temas que decidió volver a cantar sobre el escenario y con las que los asistentes la acompañaron a grito herido.

“Nostalgia y emoción total !!! Más de 25 mil personas cantando juntos todas estas canciones que me llenan el alma y me trae recuerdos tan intensos. No podría dejar de hacerles esta sorpresa, están en mi corazón y siempre los llevo conmigo. Toda una generación 2000s pop tour y siiii “aún yo sigo aquí” y aún hay un chingo de amooor !! los amo y nos vemos pronto”, escribió Dulce en Instagram al revelar un pequeño video de su show.