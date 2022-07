El amoroso mensaje que recibió Majo Vargas de su hermana en su cumpleaños

La actriz Majo Vargas cumplió sus 21 años de edad y en esta fecha recibió amorosos mensajes de varios de sus allegados.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi cuatro millones de seguidores, compartió varios de los mensajes que recibió de sus seres queridos y algunos fanáticos.

Uno de los que más llamó la atención fue el que le realizó su hermana, la también actriz Yuri Vargas.

Por medio de su cuenta en al misma red social, en la que suma más de dos millones y medio, reveló un carrusel con varias fotografías de las dos y donde le expresó lo orgullosa que está de ella.

“Hola Majito.

Hoy quiero celebrar tu cumpleaños, pero quiero celebrar también por la joven que se fue el 10 de febrero del año 2022 a otro país, a cumplir sus sueños sola y la mujer que Cuidad de México me devolvió, esa mujer madura, con tantos cambios maravillosos. Me siento orgullosa de la hermana que tengo, por lo que has logrado y lograrás!

Siempre recuerda de lo afortunadas que somos por poder vivir haciendo lo que nos gusta. Te amo”, escribió en la descripción de la publicación.