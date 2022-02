Factor X: Laura Barjum compartió un cumpleaños “muy especial” con Diego Sáenz

La presentadora de Factor X, Laura Barjum, enterneció a los más de un millón de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al compartir en video un resumen de lo que fue su cumpleaños junto a su novio, el baterista Diego Sáenz.

"Un resumen de lo que fue mi cumpleaños. Diego Sáenz hizo que fuera un día muy especial", escribió Laura Barjum en la publicación que superó los 8.000 me gusta y 100 comentarios en menos de una hora.

Diego Sáenz comentó "que sean miles y miles más".

"Mi novio me dijo que no hiciera planes para mi cumpleaños. Me dijo que tenía varias sorpresas y me di cuenta que me conoce. Conoce mis gustos, sabe que amo las flores, ya se sabe todas mis playlists, sabe que amo las sorpresas, sabe que me gusta comer rico, sabe que uno de nuestros planes favoritos es probar platos nuevos", relató Laura Barjum.

Nuestra presentadora agregó: "quédate con quien se tome el tiempo de conocerte". Además, mostró que varios regalos fueron vinilos de sus bandas favoritas y concluyó con humor: "no sientas envidia".

