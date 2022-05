Frank avisa a sus seguidores sobre una cuenta falsa con su nombre

El talentoso humorista paisa y ex participante de MasterChef Celebrity, Frank Martínez, se mostró preocupado en redes sociales por una cuenta falsa de Instagram que está usando su nombre, presuntamente, para ganar seguidores.

En su cuenta de Instagram con más de 710 mil seguidores, el famoso comediante, quien recientemente recordó las pullas de su mamá para celebrar el día de la madre, subió la foto de la cuenta y, en la descripción de su post, explicó que esa cuenta no tiene nada que ver con él y les pidió a sus seguidores que le ayuden a reportarla.

“Varias personas me han escrito sobre esta cuenta, les han hablado haciéndose pasar por mí. Esta cuenta NO es mía. Movilicemos las tropas para reportarla porfa. Reportar @frankelflaco.privado” escribió el artista colombiano.

Pese a que la publicación tiene muchos comentarios, varios de ellos son de seguidores que le explicaron que no pudieron hacer el reporte por suplantación de celebridad porque el humorista todavía no tiene el chulo de verificación que entrega Instagram a las celebridades.

“No tienes chulito azul de verificación, traté de reportar suplantación de celebridad y no apareces, tocó reportar como soldado razo” escribió uno de sus fans.

“Ahhhh yo sí dije… q el flakooooo… mi flakooooo me va a seguirrrrr?” comentó otra de sus seguidoras.

“Sirvió para que supiéramos que para Instagram no eres figura pública”.

“Para que los tratan de reportar y dice que el perfil no aparece: Deben escribir todo junto frankelflaco (que es el nombre del perfil de Frank) y ahí les aparece. Adicional, dar bloquear a la cuenta y las demás que cree y listo”.

“Flaquito pues fui a reportarla por suplantar una celebridad y no aparecías jajaja que está pasando ahí? A certificar la cuenta”.

“Con el solo hecho de que no tiene nada publicado uno se da cuenta de que no es verdadero, pero no hay problema le reportare”.