El divertido video que hizo Laura de León sobre lo poco que dura el sueldo

Laura de León se ha convertido en una de las actrices más talentosas de Colombia; gracias a sus capacidades histriónicas, se ha abierto paso en grandes producciones y así mismo ha sumado galardones de todo tipo.

La cartagenera brilla cada noche por Nuestra Tele con su interpretación de Matilde Lina en Leandro Díaz, la serie que relata la vida del hombre que veía con los ojos del alma.

Lee además: Laura de León se disfrazó de Selena Quintanilla y el resultado sorprendió a fans

De León ha logrado una gran química con Silvestre Dangond, quien, por su parte, da vida al recordado compositor vallenato, así que los reconocimientos para ella no han parado de llegar.

La bella mujer no siempre está ocupada o enfocada en estudiar los diálogos de su personaje, también saca tiempo para hacer reír a sus fanáticos a través de videos cargados de mucha alegría.

Laura de León sacó risas

En esta ocasión, Laura de León se metió en la piel de una persona que suele quejarse porque el sueldo de su trabajo no le alcanza para mucho, es más, solo le alcanza para pagar deudas u obligaciones financieras.

De forma muy jocosa, la cartagenera abordó esta situación y le imprimió su propio estilo. Mientras ella aparece en cámara, de fondo suena la voz de una mujer que pregunta “¿y tú qué haces con el sueldo que te sobra?”. Ella se muestra incrédula ante la incógnita, así que vuelven a hacerle la misma consulta; posteriormente, solo responde deduciendo que no entiende la dicha pregunta.

Junto al video, De León escribió: “Ustedes entendieron la pregunta. Yo no”. Por supuesto, el clip generó muchas risas entre sus seguidores y varios de ellos se sintieron identificados con la situación allí expuesta.

“Parece chiste, pero es anécdota”, “a mí no me sobra, me falta”, “la pregunta es, ¿a quién le sobra el sueldo?”, opinaron algunos de los internautas que vieron la publicación de la actriz.

Una carrera brillante

Durante varios años, Laura de León ha brillado en la televisión y el cine colombiano, destacando en producciones que le han valido muchos aplausos.

En La Playita interpretó a Soledad Martínez, una costeña que se enamora de un cachaco de pura cepa; en Todo es prestao se convierte en una de las enamoradas de Galy Galiano, mientras que en la segunda temporada de La Ley del Corazón termina como la tercera en discordia entre Pablo Domínguez y Julia Escallón.

Antes de Leandro Díaz, De León ganó elogios por su interpretación de Azucena en Pa’ Quererte, exitosa producción de Nuestra Tele que protagonizaron Sebastián Martínez y Juliette Pardau.

En definitiva, la actriz no le huye a ningún reto y demuestra siempre que está preparada para todo tipo de personajes.

No te pierdas Leandro Díaz, de lunes a viernes, por el Canal RCN.

Por si te lo perdiste: “Cuídense sus perforaciones”, el mensaje de Laura De León a sus seguidores